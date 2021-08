DTI: Cash aid hindi palit-sahod

Inihayag ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez na hindi magiging panghalili sa minimum wage ang P1,000 hanggang P4,000 na ayudang ibibigay sa mga lugar na nasa enhanced community quarantine (ECQ).

Ang pahayag ng kalihim ay bilang tugon sa pagkuwestyon ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate na hindi katumbas ng dalawang araw na minimum wage sa NCR ang ibibigay na ayuda.

“Maliit ‘yong P1,000, but I think ang purpose po niyan ay maayudahan lang, masuportahan lang. It’s not meant to replace the wage,” ani Lopez sa panayam ng Politiskoop sa Politiko Live.

Nilinaw rin ni Lopez na base sa kanilang pulong ang bibigyan ng ayuda ay mahihirap na pamilya at mga mawawalan ng trabaho.

“Ang explanation sa atin, ‘yong mga iba po doon na mawawalan ng trabaho, part din ng poor community. Kasama na sila doon sa original list ng community,” giit ni Lopez.

“Ang kailangan sa kanila, itong mawawalan ng trabaho, magpalista sa LGUs. ‘Yon ang advise sa atin,” paliwanag niya.

Maglalaan din ng P2 bilyon ang Department of Labor and Employment (DOLE) para sa Tulong Pang­hanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD). (Aliah Icatlo)