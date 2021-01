DTI atat isailalim NCR sa MGCQ

Isusulong ng Department of Trade and Industry (DTI) ang pagpapatupad ng modified general community qua­rantine (MGCQ) sa Metro Manila kapag patuloy na bumaba ang kaso ng COVID-19 sa susunod na buwan.

Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, suportado ng DTI, gayundin ng economic team ng gobyerno at mga miyembro ng Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emer­ging Infectious Diseases ang pagbaba at pagluwag ng quarantine status sa Metro Manila sakaling patuloy na bumagsak ang bilang ng mga nagpopositibo sa nasabing virus.

Sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ) ang Metro Manila.

Dagdag ni Lopez, patuloy ang gobyerno sa unti-unti at ligtas na pagbubukas ng ekonomiya alinsunod sa mahigpit na pagpapatupad ng mga health protocols.

Ayon sa ulat, mula sa 4,000 ay nabawasan ng 2,000 kada araw ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa simula nang payagan ng pamahalaan ang pagbubukas ng maraming negosyo noong Dis­yembre.

“No big holiday surge in COVID-19 cases has been seen so far. The key is compliance of people to health protocols. We should continue with this right formula, the right balance,” giit ng kalihim.

Titiyakin din aniya nila na ibayong pag-iingat ang gagawin ng sektor ng pagnenegosyo upang hindi na maibalik sa mas mahigpit na lockdown ang bansa na magreresulta naman sa paglumpo ng ekonomiya at pagkawala ng trabaho ng maraming manggagawa.

Samantala, simula sa Pebrero 1, puwede na ring makalabas ng bahay ang mga batang may edad 10 bilang bahagi sa pagsusulong ng ekonomiya ng bansa.

Nasa desisyon naman ng mga lokal na pamahalaan kung payag din silang ipatupad ito sa kanilang mga lugar.

Sa kasalukuyan, pinapayagan lang lumabas ng mga bahay ang mga may edad 15-65. (Mia Billones/Mina Navarro)