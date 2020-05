DSWD tinadtad ng apela sa SAP

Nagsumite ng lampas 50 na apila sa Department of Social Welfare and Development ang dating presidential adviser on the urban poor na si Terry Ridon para sa social amelioration program ng mga nangangailangan ng ayuda.

Ayon kay Ridon, lima sa mga apila ang kinumpirma na ng DSWD na dapat bigyan ng ayuda.

Sa isang pahayag, sinabi ni Ridon na iba-iba ang naging dahilan kung bakit naitsapuwera sa listahan ng SAP ang mga pamilya tulad ng hindi sila rehistradong botante ng lugar, mga senior citizen na hindi na nakapagpalista sa barangay hall, mga solo parent na hindi nakakuha ng ID, mga nagpapasusong ina na nawala na ang kanilang mga ultrasound reports, at mga distressed OFWs na nakatira sa apartment ng kanilang mga ahensiya.

Sabi ni Ridon, marami ang nalilito sa iba’t ibang pamantayan kung sino ang kwalipikadong makatanggap ng SAP.

Ayon kay Ridon, hindi rin sinama ng ilang mga LGUs ang mga construction workers na nawalan ng trabaho sa paniniwalang sa labor department sila dapat dumulog ngunit sinabi sa guidelines ng SAP na lahat ng low income employees na apektado ng no work-no pay ay dapat bigyan ng ayuda.

Walang patid ang dating ng mga tao at mga pamilyang humihingi ng rekonsiderasyon sa SAP. Sabi ni Ridon, magsusumite pa ulit ang kanilang grupo ng 50 pang apila ngayong linggo at may mahigit 100 pang nakikipagugnayan sa kanila. Sabi niya, kailangan ng gabay para masegurong makatanggap ang mga kwalipikadong pamilya.

“What low income families need now is firm guidance on how to make sure that truly qualified families are not left behind,” sabi ni Ridon. (Eileen Mencias)