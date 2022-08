DSWD tiklop sa walk-in ayuda

Bawal na ang walk-in sa mga kukuha ng education cash asssistance sa mga tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Ito ang anunsyo ni DSWD Sec. Erwin Tulfo sa press briefing sa Malacañang sa layuning maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa pay-out site.

Ayon kay Tulfo, para sa mga gustong makatanggap ng ayuda para sa education cash assistance, kailangan munang magparehistro sa website ng DSWD o kaya ay mag-email sa ciu.co@dswd.gov.ph.

Halos lahat aniya ng mga Pilipino ay mayroong cellphone kaya hindi imposibleng hindi sila makapag-register para makakuha ng ayuda.

“Iniiwasan natin ‘yong walk-in muna kasi kailangan nating ayusin, kailangan natin i-fine tune ito kasi inaasahan kasi ‘pag nag-walk-in ulit dadagsa po ‘yong tao. Tinitingnan namin right after that incident over the weekend, pinag-uusapan namin ng cluster namin na halos lahat ng Pilipino may cellphone na eh so I don’t see any reason bakit ‘di sila makapag-register,” ani Tulfo.

Maaari rin aniyang mag-register sa pamamagitan ng text message o kaya ay sa pamamagitan ng QR code at kapag natanggap ito ng DSWD ay padadalhan ang mga ito ng mensahe kung kailan sila puwedeng pumunta sa payout site para kumuha ng ayuda.

“Hindi lang naman online, meron namang thru SMS, meron din naman pong thru QR code. I think kaya na ng mga kababayan natin thru online registration,” dagdag ni Tulfo.

Kaya aniya ipinupursigi nila ang online registration para maumpisahan ang digitalization system sa ahensya at sa lahat ng tanggapan ng gobyerno.

Susubukan aniya nilang gawing alphabetical order ang mga papupuntahing benepisyaryo sa payout site sa Sabado at sa mga susunod pang Sabado hanggang sa September 24. (Aileen Taliping)