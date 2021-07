DSWD pumalag sa bintang na korapsiyon

Pumalag ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa bintang ni Senador Manny Pacquiao na napasok umano ng korapsiyon ang P10.4 bilyong pondo sa ilalim ng social amelioration program (SAP).

Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, handa silang humarap sa imbestigasyon at magpasa ng mga dokumento sa paratang ng mambabatas.

Giit pa ni Dumlao, ilang hearing na sa Kongreso ang napuntahan ng DSWD hinggil sa pamamahagi ng SAP.

“DSWD is willing to face any investigating body and present the necessary evidence/documents to clarify those raised by the good senator,” lahad ni Dumlao.

Sa isinagawang media briefing ni Pacquiao nitong Sabado, sinabi nito na sa 1.8 milyong benepisyaryo ng SAP sa ginamit na mobile wallet na Starpay, tanging 500,000 lamang umano ang nabigyan ng ayuda.

“Bakit sa 1.8 million na binigyan ng SAP mula sa Starpay, 500,000 lamang po na katao ang na-download nito. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi ka puwedeng mag-receive or mag-withdraw kung wala kang nada-download na Starpay app,” ayon kay Pacquiao.

Sa panayam naman ng TeleRadyo kay Dumlao, sinabi nito na noong Abril ay tinigil na nila ang kanilang kasunduan sa lahat ng financial service provider (FSP) kasama ang Starpay, at ang bilyones na hinahanap ni Pacquiao ay nai-refund sa DSWD. (Ray Mark Patriarca)