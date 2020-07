DSWD palpak pa rin sa cash aid – Gatchalian

Hindi nasisiyahan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) dahil sa mabagal pa rin na pamamahagi nito ng ikalawang bugso ng emergency cash aid para sa mahihirap na pamilyang apektado ng COVID-19 pandemic.

“`Yong unang SAP, puwede pa natin patawarin na mabagal, magulo, ang database hindi maayos but we’ve already learned from that first SAP. Nasa second SAP na tayo, hindi mo na puwedeng gamitin [excuse] na magulo, si mayor pa rin, it’s really execution,” sabi ni Gatchalian sa online interview ng mga Senate reporter.

Ayon kay Gatchalian, mas mainam na gawing automated ang pamamahagi ng cash aid para madali itong makarating sa mga benepisyaryo.

“I-automate natin ito. Kaya ‘yan. Planning and execution is the most important here and they are not doing it efficiently and they are not doing it well,” sabi pa ng senador. (Dindo Matining)