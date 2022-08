DSWD nagsubi ng 500M para sa mga estudyanteng purdoy

May sapat na pondo ang gobyerno para sa cash assistance sa mahihirap na estudyanteng papasok ngayong pasukan sa Agosto 22, 2022.

Ito ang tiniyak ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Erwin Tulfo sa Malacañang matapos dumalo sa Cabinet meeting na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Malacañang nitong Huwebes.

Ayon kay Tulfo, mayroong P500 milyon na nakatabi sa budget ng DSWD kaya tinitiyak nito na hindi mauubusan ng pondo ang ahensiya.

“Don’t worry ho, bayan, nakasubi na ho iyong budget. Hindi ho kayo mauubusan niyan kasi we saved around 500 mil¬yon po na pondo para po sa mga estudyante natin na indigent na kailangan po ng mga gamit – five hundred million po iyan all throughout the country,” ani Tulfo.

Puwede aniyang magpa-appointment sa pamamagitan ng online o kaya ay walk-in subalit mas pinapayuhan nila ang mga mahihirap na estudyanteng mag-email na muna sa kanilang tanggapan.

Anim na Sabado aniyang tatakbo ang pamimigay ng cash assistance hanggang sa masigurong nabigyan lahat ng ayuda ang mga mahihirap na estudyante sa bansa.

Aminado naman si Tulfo na wala silang mekanismo para i-counter check kung totoong ginamit para ipambili ng school supplies ang perang ibibigay sa mga mahihirap na estudyante.

Tatanggap ng tig-P1,000 ang elementary students, P2,000 sa high school, P3,000 sa senior high at P4,000 sa college students o vocational courses. (Aileen Taliping)