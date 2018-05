DSWD nagpasaklolo sa FB ampon scam

HUMINGI na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI) upang matunton ang mga fake account sa Facebook na nagpo-promote ng pag-ampon ng sanggol.

Ang aksiyon ng DSWD ay kasunod nang natanggap na ulat na may na account sa FB kabilang na ang Baby Adoption Center of the Philippines (BACP) na nag-eengganyo ng mabilis na proseso ng pag-aampon ng sanggol.

Ilang post na makikita ay pag-eengganyo ng isang ina na ampunin ang kanyang kambal na anak na nasa sinapupunan pa. Kailangan lamang umano ay tulungan siya sa panga­nganak sa pamamagitan ng Caesarian Section at maaari nang maampon ang kanyang sanggol.

Ayon sa DSWD-Protective Services Bureau kailangan dumaan sa proseso ang pag-aampon kaya naman umaapela sila sa publiko na huwag maniwala sa ganitong istilo na isang scam at paraan para mag-extort ng pera.

Sa mga nagnanais na mag-ampon ay maaari umano dumaan sa mga tanggapan ng DSWD o sa licensed at accredited na child-placing agency.

Ang aksiyon umano ng Baby Adoption Center in Philippines na makikita sa FB ay malinaw na labag sa batas at maituturing itong paraan ng trafficking.