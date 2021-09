DSWD inipit pensiyon ng 230K senior

Kinuwestyon ng isang solon ang kabiguan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na ipamahagi ang social pension sa libo-libong senior citizen noong 2020.

Batay sa ulat ng Commission on Audit (COA), sinabi ni House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate na sa 276,807 senior citizen na dapat makatanggap ng P500 buwanang social pension nakaraang taon ay 40,544 lamang ang nabigyan ng DSWD.

“This represents only 15.01% of the target and COA said this could not be concluded as substantial compliance to the implementation of the program,” sabi ni Zarate sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations.

Sinabi ni DSWD Director Wayne Belizar na naghahanda na ang ahensiya sa paggamit ng cash card upang mas mabilis na maipamahagi ang social pension payout.

Pinuna rin ni Zarate kung bakit kada anim na buwan na lamang ibinibibigay ang social pension.

“‘Yong delay na natatanggap nila ‘yong meager stipend ay hindi katanggap-tanggap dahil parang life support nila ‘yan Madame Chair at ang isang nakakapanggalit dito…. ‘pag hindi nila ito nakuha halimbawa sa anim na buwan at sa kasamaang-palad ay namayapa na sila hindi naman ito napupunta sa kanilang mga kamag-anak, Madame Chair. So dapat talaga kung puwede matanggap ito kada buwan…” wika pa ni Zarate.

Ayon kay DSWD Chief Rolando Bautista simula sa susunod na taon ay balik na sa kada-quarter ang pagbibigay ng social pension. (Billy Begas)