DSWD hirap masugpo pag-abuso sa child abuse

Iginiit ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa mga internet service provider (ISP) ang paglalagay ng blocking app laban sa mga child sexual abuse material matapos itong makapagtala ng 331 kaso ng online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC) simula noong 2019 hanggang 2021.

Batay sa iprinisintang data ng DSWD sa pagpupulong ng Council for the Welfare of Children noong Martes, umaabot sa 138 kaso ng OSAEC ang naitala nila noong 2019 kung saan 86 ang nabiktima sa hanay ng mga kababaihan at 52 naman sa kalalakihan.

Samantala, mayroon namang 129 ang naging biktima ng nasabing pang-aabuso sa online noong 2020 at 100 dito ay mga babae at 29 ang lalaki habang 64 kaso naman na kinabibila¬ngan ng 54 na babae at 10 lalaki ang naitala simula noong Enero hanggang Setyembre ng taong ito.

Ayon sa kagawaran, dapat itong maaksiyunan dahil may posibilidad pang lumala ang mga katulad na pang-aabuso sa mga bata sa kasagsagan ng pandemya dahil mas maraming tao ang nakatutok sa mga gadget sa panahong ito.

Ipinaliwanag ni DSWD assistant secretary Glenda Relova na “international” at “borderless” ang krimen sa OSAEC dahil karamihan sa mga suspek ay nasa ibang bansa habang nandito naman sa Pilipinas ang mga biktima.

Nakikipag-ugnayan na aniya sila sa Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission para magsagawa ng test case filing laban sa mga ISP.

Inamin din ni Relova na nahihirapan silang tuluyang masugpo ang nasabing gawain dahil bumabalik at gumagawa lang ng bagong Uniform Resource Locator ang mga perpetrator pagkatapos nilang mai-block ang mga ito sa pagpo-post ng mga mahahalay na larawan. (Mia Billones)