DSWD, DOTr level up naman, social benefit ng TRAIN Law ipatupad

Umapela si Quirino Rep. Dakila Carlo Cua, chairman ng House Committee on Ways and Means sa mga kinauukulang ahensiya ng gobyerno na ipatupad ang social benefit program na nakapaloob sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law.

Ipinaliwanag ni Cua na may mga nakalagay na probisyon sa TRAIN Law patungkol sa pagkakaloob ng benepisyo sa mga abang sektor ng lipunan.

“Itong social benefits card dapat ipamudmod ng ating gobyerno doon sa mga nangangailangan ng ayuda. ‘Yan ay diskuwento ng 10% sa pampublikong transportation, 10% sa mga gamot, assistance sa bigas sa mga pamilyang walang income o walang trabaho ‘yung parehong magulang at maraming iba pang prog­ramang nakapaloob dito para tulungan ‘yung taumbayan,” paglilinaw ni Cua sa isang panayam kahapon (interview sa radyo, DzBB).

Mas mainam aniya sigurong ipakiusap sa mga ahensiya ng gobyerno na bilisan ang pagpatupad ng mga ito dahil ito ang makakatulong sa mahihirap na kababayan.

Nananawagan ang kongresista sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Department of Transportation (DOTr) na bilis-bilisan naman ang pag-akto sa mga kinakailangang programa.

“Sana ang ating DSWD at DOTr ay medyo mag-step up naman po. Siguro ang a­king kaunting kontribus­yon ay magpapatawag ako ng isang masinsinang roundtable discussion at talagang para masusing pag-aralan itong mga isyung ito kung bakit nade-delay ang ating pag-implement ng social benefit card po,” giit ni Cua.

Ang mga social prog­ram aniya ang magbibi­gay ng targeted assistance sa nangangailangan ng programa.

“Pagka kasi hindi targeted, pati katulad ng ma­yayaman na mga bilyonaryo ng ating lipunan ay masasalba din sa excise tax na ‘yun. Hindi nila kailangan ‘yung suspension din (ng excise tax). Mas maganda sana ‘yung targeted ang ating approach sa problema,” dagdag na paliwa­nag ng solon.