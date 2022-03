DSWD diskarte sa ayuda hinangaan ng 4Ps Party-list

“LABIS na ikinagalak ng inyong 4Ps Party-list (Pagtibayan at Palaguin ang Pangkabuhayan Pilipino) ang pagbabago sa pagbibigay ng cash grant sa milyon-milyong beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD,” ayon sa tagapagsalita ng Party-list na si Atty. Norman Tansingco.

Mula sa dating cash card ay mahusay na nabago ng Department of Social Welfare and development (DSWD) ang sistema sa bigayan ng ayuda sa mas mo­derno at episyenteng e-wallet. Sa dating cash card ng LandBank tanging ATM o over the counter (OTC) withdrawal lamang ang nagagawa ng miyembro ng 4Ps. Pero sa bagong e-Wallet system ay maaari ng makapag-deposit ang miyembro, makatanggap ng remittances at iba pang cash assistance mula sa gobyerno.

Sabi pa ni Tansingco, naniniwala ang 4Ps Party-list na sa ginawang ito ng DSWD ay lalo lamang mapapagtibay ang pagbibigay serbisyo sa mga maralita nating kababayan.

Matuturuan pa ang milyon-milyong miyembro ng 4Ps para na rin sa kanilang kinabukasan.