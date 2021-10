DSWD barado kay Lacson sa pinalobong ayuda

IGINIIT ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) kung paano sila nagkaroon ng 94% physical accomplishment sa pamamahagi ng pondo mula sa Social Amelioration Program (SAP), kung 80% lamang ang kanilang nailabas na pondo.

Ito ang tanong ni Senador Lacson sa kanyang interpelasyon sa panukalang badyet ng DSWD para sa 2022 na umaabot sa P191.4 bilyon nitong Oktubre 11.

“Something doesn’t add up. The DSWD’s latest data showed that the agency was able to distribute SAP to 717,372 out of 761,259 target beneficiary families. That would constitute 94.23% accomplishment as of Aug. 31, 2021,” sabi ni Lacson.

Ngunit ayon din sa naturang report, makikita na 80% lamang ng pondo ng DSWD ang nagamit para sa SAP.

Paliwanag ni Hannah Carido ng DSWD, may ginawa silang adjustment sa kanilang target, kung saan 855,597 ang target na benepisyaryo noong Enero 2021 sa halip na 717,372.

Sinabihan naman ni Lacson ang DSWD na matuto na mula sa kanilang ‘poor planning’ kung saan kailangan nilang makipag-ugnayan sa Starpay matapos mapag-alaman na 70% pala ng SAP beneficiaries ay may depektibo o walang cellphone.

Ayon pa kay Lacson, namoroblema ang ilang local government unit sa pagpapamahagi ng SAP matapos silang makatanggap ng mga reklamo na hindi naipapamahagi ang SAP base sa datos ng DSWD, na kalaunan ay napag-alaman na lumang datos na pala noong 2015. (Dindo Matining)