DSWD ayuda ‘sinakyan’ ng mga politiko sa Cavite

Kinuwestiyon ng mga netizens kung bakit nakalagay ang pangalan ng ilang politiko sa ayuda form ng DSWD.

Base sa mga Facebook post ng ilang residente ng mga lungsod at bayan na kabilang sa Unang Distrito ng Cavite, nagtaka sila sa mga diumanoy nakakabit na forms sa mga application para sa ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ayon sa mga report, sinasabi na ang mga opisyal na papeles para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) ng DSWD ay may tatak ng logo ng isang Partylist Group at ilang lokal na kandidato.

Kasama umano ang membership form para sa isang party-list, isang asosasyon at isang politiko habang ang isa pang form ay para sa ‘precinct number’ na nagpalito ng mga nais mabigyan ng ayuda.

Nabatid na ang AICS ng DSWD sa Cavite ay maaaring umabot sa P400 milyon at namimigay ng P2,000 sa mga kwalipikadong residente.

Dahil sa logo ng mga grupong nakatatak sa mga papeles, nagkaroon ng hinala na maaaring gamitin sa halalan ang kanilang aplikasyon sa DSWD.

Sa mga posts sa social media accounts, unang napansin ang ibang forms sa bayan ng Rosario at kasunod nito ay nabunyag na may mga kumalat din sa mga bayan ng Noveleta, Kawit at Cavite City.

Marami din sa mga komento ay ang pagmamadali ng isang bigating politiko na maipamudmod agad ang ayuda, lalo na sa mga nabanggit na lungsod at bayan sa Cavite.