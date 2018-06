Drug test puwede sa high school, college – DepEd

Nanindigan si Department of Education (DepEd) Secretary Leo­nor Briones na hindi basta puwedeng gawin ang isinusulong na drug test ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa mga mag-aaral sa elementarya mula sa Grade 4 o mga batang nasa 10-anyos pataas dahil labag ito sa batas.

Gayunman, inihayag ni Briones na nararapat lamang umano ang drug test para sa mga mag-aaral na nasa secondary at tertiary level, maging ang mga guro at staff ng mga paaralan kung saan ay nasimulan na nila ang nasabing pagsusuri.

“Hindi naaayon sa batas at hindi basta-basta­ na isailalim ang mga batang nasa 10-taong gulang na ipa-drug test,” ani Briones.

“It has to be on the high school level, hindi ‘yung Grade 4. Ang ins­tructions ni President Duterte ay at the grade four level, ay i-enhance ang curriculum tungkol sa drugs. We are very careful about this dahil you can destroy a child’s life,” ayon pa sa kalihim.

Sinabi pa ni Briones na ang isinusulong na drug test ng PDEA sa mga mag-aaral na nasa 10-anyos pataas ang edad ay kinakailangan ng pag-amyenda sa Comprehensive Dange­rous Drugs Act of 2002 kung saan binibigyan lamang ng pahintulot ang drug test para sa mga secon­dary at tertiary level student.