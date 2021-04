Drug suspek, pulis todas sa Cotabato

Patay ang isang bagitong pulis habang dalawa pa nitong kasamahan ang sugatan sa isinagawang operasyon laban sa drug suspek na nasawi din sa naganap na engkuwentro sa bayan ng Alamada, Cotabato.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Debold Sinas, nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan si Patrolman Immanuel David Valez, nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 12 dahilan ng agaran nitong kamatayan.

Sugatan naan sina Patrolman Mario Rapusa at Police Staff Sergeant James Byron Lagarto, habang napatay ang drug suspek na si Pilong Selangan.

Sa ulat ng pulisya ala-una Miyerkoles ng hapon, nang magsagawa ng operasyon ang pulisya laban sa suspek sa Sitio Marabak sa Brgy. Guiling.

Target ng warrant of arrest ng pulisya ang suspek sa kasong iligal na droga subalit nanlaban diumano ito gamit ang M16 rifle at niratrat ang mga aarestong kapulisan dahilan upang masapol ang tatlong pulis.

Nakuha namang makaganti ng putok ng mga kasamahan nila dahilan ng agarang pagkasawi ng suspek.

“Patrolman Valez sacrificed his life to accomplish the mission, while Patrolman Rapusas and Staff Sergeant Lagarto performed their duties well despite the risks involved,” pahayag ni Sinas.

Nakuha sa napatay na suspek ang M16 na ginamit nito sa pakikipag engkwentro sa mga pulis gayundin ang dalawang mahabang magazine ng nasabing baril. (Edwin Balasa)