Drug money bumabaha sa kampanya

Nananawagan si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers samga law enforcement agency na bantayan at tutukan din ang pagkilos ngayon ng mga drug lord habang abala ang lahat sa pangangampanya.

Kasabay ito ng pagkumpirma ni Barbers, chairman ng House Dangerous Drugs Committee, may natanggap siyang impormasyon na ilang drug lords na kumukuha umano ng impluwesiya mula sa mga kandidato ay pinaigting pa ang kanilang operasyon upang pondohan ang kanilang pambato.

“I am urging officials of the Philippine Drug Enforcement Agency, the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation and other government anti-drug agencie not to let their guards down in their campaign during the election period,” panawagan ni Barbers.

Hindi na umano kaila na madalas dumidikit ang mga drug lord sa ilang mga politiko o opisyal ng gobyerno na alam nilang maaring makapagbigay proteksiyon sa kanila sa hinaharap kapalit ng ‘drug money’ sa kanilang kampanya.

Dahil dito, panagawan ni Barbers, “Hindi dapat mag-relax ang mga opisyal ng ating mga anti-drug agencies sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga habang panahon ng kampanya sa eleksyon dahil busy din ang mga sindikato ng droga na magtulak para mai-finance ang kanilang mga kandidato Para sa darating na halalan sa Mayo.”

Bukod dito, tutukan din umano ng mga awtoridad ang mga paliparan at pantalan laban sa mga nagtatangkang magpapasok ng ilegal na droga sa bansa. (Eralyn Prado)