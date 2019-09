DRUG LORD SA BILIBID LASUNIN!

KUNG tatambay muli sa New Bilibid Prison (NBP) Hospital ang mga drug lord, mabuting lasunin na lang sila upang dumiretso na sa morgue.

Ito ang babala ni Senador Bong Go matapos malaman na ginagawang tambayan ng mga drug lord ang NBP hospital kahit wala namang sakit.

“Dapat ‘yung mga drug lord na nagpa-confine dapat hindi ginagamot, dapat saksakan ng lason ang dextrose,” diin ni Go sa ambush interview sa Pagadian City kung saan binuksan niya ang bagong Malasakit Center.

Sinabi pa ng senador na kapag muling nagpa-admit ang mga drug lord sa NBP hospital at makumpirma na wala namang sakit, hindi na dextrose ang isasaksak sa kanila kundi lason para diretso na sila sa morgue.

Nagbabala pa si Go sa mga drug lord na tigilan na ang kanilang iligal na aktibidad at baka mapunta sila sa sementeryo.

Sa mga nagdaang pagdinig ng Senado, ilang testigo na ang humarap at nagsabing binebenta ang hospital pass at karaniwang bumibili nito ay mga drug lord kung saan doon pa sila nagsasagawa ng kanilang iligal na operasyon.

Inimbestigahan lamang ng Senate blue ribbon at justice committee ang iregularidad sa implementasyon ng Bureau of Corrections (BuCor) sa Good Conduct Time Allowance (GCTA) Law subalit nanganak ang isyu sa iba pang raket sa loob ng NBP.

Sa pagharap ni dating Valencia City mayor Jose Galario Jr., isang graft convict, isiniwalat nito sa joint committee noong Huwebes na namamalagi ng pito hanggang walong buwan ang mga high profile inmate matapos na magbayad umano sa isang Dr. Urciso Cenas ng NBP hospital.

“Iyong mga drug lord diyan, even though their sickness is little, where they can be discharged in one or two weeks, because of money it can reach as much as seven months, eight months, “ sabi ni Galario.

Tinukoy pa ni Galario ang isang drug lord na si ‘Boy Buwaya’ na ginagamit ang Medical Ward 2 bilang communication center ng kanyang drug operation.

Itinanggi naman ni Cenas ang alegasyon ni Galario sa pagsasabing nagre-rely lamang sila sa pinadalang evalua­tion ng nurse.