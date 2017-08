Drone bawal sa NAIA, PICC

Binalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang lahat ng drone owners na limitahan ang pagpapalipad sa loob ng 10-kilometrong radius mula sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) at sa lugar na pinagdadausan ng 50th ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Ministerial Meeting hanggang sa matapos ang nabanggit na pagtitipon sa Agosto 8, 2017.

Ayon kay CAAP spokesman Eric Apolonio, nagpalabas ng ‘advisory prohibition’ sa paggamit ng drone camera habang mayroon ministerial meeting ang may 27 foreign dele­gates para maiwasan ang anumang kumpiskasyon o penalidad sa mga mahuling nagpapalipad gamit ang unmanned aerial vehicle (UAV).

Sinabi pa ni Apolonio na ang Aerodrome Reference Point (ARP) sa loob ng NAIA at sa Philippine International Convention Center (PICC) ay no-fly zone sa mga drone hangga’t mayroon itong kapahintulutan na magmumula sa CAAP.

Papatawan ng kaukulang multa depende sa violation at ang operator ay magbabayad ng P300,000 hanggang P500,000 per unauthorized flying.