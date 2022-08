Droga babaha sa Masskara Festival, PNP nakaalerto

Pinaigting na ng lahat ng police units ng Negros Occidental at Bacolod City ang kanilang operasyon kontra sa posibleng pagpasok ng mga iligal na droga sa nalalapit na Masskara Festival ngayong Oktubre, ayon kay Police Regional Office (PRO) 6 Director Police Brig. General Leo Francisco.

“We have security measures in place but with that kind of information, we will probably double our preparations,” pahayag ng opisyal sa kanyang command visit sa Negros Occidental Police Provincial Office (NOCPPO) at Bacolod City Police Office (BCPO) nitong Biyernes at Sabado.

Ito ay matapos ang malalaking halaga ng huli ng iligal na droga nitong mga nakaraang araw sa Western Viasayas.

“The amount of drugs is still there. When you assess that, there is still supply on the ground. That is what we’re focusing on as part of the directives of Philippine National Police Chief Gen. Rodolfo Azurin,” pahayag ni Francisco.

Base kasi sa nakalap na impormasyon ng pulisya sa Bacolod at Negros Occidental, isinasagawa na ng mga sindikato ang pagpasok ng mga iligal na droga para sa darating na Masskara Festival. (Edwin Balasa)