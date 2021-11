Driver’s education paandar pinababasura sa DOTr ! LTO license renewal amoy korapsiyon

Ipinababawi ng isang kongresista sa Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Office (LTO) ang ipinaiiral na comprehensive driver’s education (CDE) para sa mga magre-renew ng lisensiya.

Ayon kay House Deputy Speaker at Cagayan de Oro City Rep. Rufus Rodriguez dagdag pasakit lamang ito sa mga driver na gaya ng marami ay naapektuhan din ng pandemya.

Inihain ni Rodriguez ang House Resolution 2325 upang ipabawi ang polisiya na wala umanong ligal na batayan.

Habang sinasabi ng LTO na ang Republic Act No. 10930 na nag-amiyenda sa Land Transportation and Traffic Code ang batayan ng bagong polisiya nito, sinabi ni Rodriguez na walang ganitong nakasaad sa batas.

“There is no provision in the law which explicitly states that a certification for a CDE is required for renewing a driver’s license,” dagdag pa ni Rodriguez.

“The Supreme Court has repeatedly ruled that the spring cannot rise higher than its source and implementing rules must conform to the language of the law,” giit pa ng kongresista.

Upang mawala umano ang kalituhan sa batas, inihain ni Rodriguez ang House Bill 10430 upang gawing mas malinaw ang RA 10930.

Ayon sa LTO ang CDE ay libre kung sa ahensya kukunin pero nagkakahalaga ito ng P1,000 hanggang P3,000 kung gagawin sa LTO-accredited driving schools.

Ipinunto ni Rodriguez na ang bagong polisiya ay maaaring maging ugat ng red tape, harassment at korapsiyon gaya ng ibang requirement ng LTO. (Billy Begas/Eralyn Prado)