Driver niregaluhan ng motor ni sir

Laking sorpresa ng isang driver ng sikat na Syrian-born Filipino vlogger at content creator na mabibiyayaan siya ng bigating regalo mula sa kanyang amo.

May ilang buwan pa lamang na nagtatrabaho si Manny Boy kay Basel Manadil, 28-anyos, ay sinorpresa na siya nito ng bagong motorsiklo.

Kuwento ni Basel, madalas kasi itong naglalakad nang mahigit dalawang oras papunta at pauwi ng trabaho bilang driver dahil wala nang masakyan.

Medyo may kalayuan ang kanilang tirahan sa trabaho kaya’t naglalakad siya sa nasabing panahon.

“Walking 2.5 hours to get to work is not easy! Not finding a ride to get to work is a hassle. I’ve been monitoring this employee of mine for a while now and noticed that he’s mabait and masipag,” kuwento ng vlogger sa YouTube.

“So I decided to make his life easier and buy him a brand new motorcycle that he can use going to his work every day. No more late. No more pagod. Sharing my blessings mga tao to inspire everyone,” aniya pa.

Sa isang vlog, pinakita ni Basel ang kanyang sorpresa para sa kanyang matapat na driver na dinala sa bentahan ng motorsiklo, pinapirma ng papeles, at binigay ang regalo.

Todo pasasalamat at napaluha si Manny sa kabutihang-loob ng amo.

Si Basel ay kilala bilang ‘The Hungry Syrian Wanderer’ na sikat sa YouTube at mas pinili na manirahan sa Pilipinas. Nakuha niya ang kanyang Filipino citizenship sa pamamagitan ng naturalization noong taong 2019. (Kiko Cueto)