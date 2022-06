Drilon, Zubiri kay Robin! Aral ka pa boy

Kapwa pinayuhan nina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at outgoing Senate Minority Leader Franklin Drilon ang baguhang senador na si Robin Padilla na mag-aral nang mabuti dahil hindi biro ang komite na hahawakan nito sa Senado.

Ibinunyag rin ni Zubiri na hahawakan ni Padilla ang Senate Committee on Consitutional Amendments, dahil nais nitong baguhin ang Saligang Batas.

“Let us listen to his arguments. Dapat pag-aralan niyang mabuti itong Constitutional amendments and revision of laws.

Remember, revision of laws din ‘yan so ‘yong mga papalitan na batas, ‘yong aamiyendahan na batas, lalo na sa mga issues on criminal law and other corporate law, dadaan sa kanya ‘yon,” dagdag pa ng mambabatas.

“I have to appeal to him and bigyan ko ng payo at advice, mag-aral nang mabuti. Kailangan mag-aral ka nang mabuti kasi ang kausap mo diyan justices eh, constitutionalists,” dagdag pa ni Zubiri.

“Kailangan po mag-aral sila… You must earn the respect of your peers first, and the public second. And therefore, there’s nothing wrong with studying and getting advice from experts in the field,” ayon naman kay Drilon. (Mark Joven Delantar)