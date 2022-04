Drilon umalma na may siningit sa SIM card rehistro kaya nabasura

Itinanggi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang paratang na nagkaroon ng ‘last minute insertion’ sa probisyon sa social media registration sa panukalang SIM card registration bill na nauna nang na-veto ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“The issue that it was a last minute (provision) inserted into the last hour is totally wrong and misleading,” pahayag ni Drilon sa panayam sa CNN.

Kahit mismo ang mga opisyal ng Facebook at iba pang eksperto ay pabor sa nasabing probisyon na magkaroon ng rehistro sa paggamit ng social media.

Nauna nang sinabi ni House Deputy Speaker Wes Gatchalian na ‘last minute insertion’ ni Drilon ang social media registration probisyon sa SIM card registration act, na siyang sanhi ng pag-veto dito ni Duterte. (Dindo Matining)