Drilon hinamon ni Aguirre sa P1K

Hinamon kahapon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II si Senate Minority Leader Franklin Drilon na tigilan na ang dakdak at maglabas na lang ng ebidensya sa akusasyon nito na may pagtatangka silang iligtas sa kasong plunder sina dating Immigration Commissioners Al Argosino at Michael Robles.

Ito’y matapos mabunyag sa deliberasyon ng budget ng Department of Justice (DOJ) sa Senado noong nakaraang linggo na kulang umano ng P1,000 ang bribe money na nabawi mula sa dalawang opisyal upang mabuo ang P50,000 na kailangan para maisulong ang plunder laban sa kanila.

Kinuwestyon ni Drilon kung bakit hindi nakasuhan ng plunder sina Argosino at Robles mula sa suhol na tinanggap nila sa gambling tycoon na si Jack Lim.

“Dapat mag-present siya ng ebidensyang pinagtatakpan daw namin sina Argosino at Robles, hindi ‘yung puro espekulasyon lang siya,” ani Aguirre.

Dagdag ng Kalihim, posibleng nagkamali umano ang bangko o casino kung bakit umabot lang sa P49,000 ang nabawing bribe money.

Iginiit pa nito na hindi uubra na siya ang nagbawas sa bribe money dahil may video footage sila ng pagbibilang sa pera.