Drilon, Go sabong sa sesyon

Nagkabanggaan sina Senate Minority Leader Franklin Drilon at Senador Christopher `Bong’ Go tungkol sa mga local hospital bill matapos akusahan ng huli ang beterang senador ng pag-antala sa pagpasa ng naturang mga panukala.

“I resent and I take strong exception to the statement na pinapatagal ko ito. Implying that there is no other reason for the questions that we raised except for the desire to delay it. Totally uncalled for and I hope that is not repeated,” pahayag ni Drilon sa sesyon ng Senado noong Huwebes.

Bago ito, inusisa ng minority leader ang ilang local bill na inisponsoran ni Go, chairman ng Senate committee on health. Ilan dito ang renationalization at expansion ng ilang pampublikong ospital na popondohan ng national government.

Iginiit pa nitong ang health services ay itinalaga na sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng Local Government Code.

“I am concerned about the finances of this government. Wala na ngang pera, wala na ngang collection,” sabi ni Drilon,

“Ang ayaw ko lang po ay we will again burden the national government, which is already hard up on funds. With funding requirements that can otherwise be absorbed by the local government,” dagdag pa nito.

Dahil dito, nagkaaroon pa ng mahabang deliberasyon at ilang hirit na suspensiyon ng sesyon para matalakay ang policy issue sa naturang mga panukala.

Pinasaringan pa ni Go si Drilon na siyang nagpapa-antala sa pagpasa ng mga local hospital bill, na ayon sa dating presidential aide, ay kailangang-kailangan ngayong pandemya dahil kulang na kulang na ang mga kama sa dami ng mga pasyenteng may COVID-19 sa mga pampublikong ospital sa bansa.

“Sorry to tell you, you’re pretending that you are not against but really, you are against. In this crucial time, we need these facilities, we need these upgrades. The local government units are asking for assistance because they cannot take on these burdens,” sabi ni Go.

Hindi naman pinangalanan ni Go ang senador subalit halatang si Drilon ang kanyang pinatutungkulan.

“Paikot-ikot lang po usapan dito. Sinasadya lang po nating patagalin. Ibang usapan po ito ngayon, dapat po tayong magkaisa dito sa kapakanan po ng Pilipino. Pinasa na po ito ng lower House,” ayon pa kay Go na iginiit pang pagbotohan na lang ang mga local hospital bill.

Doon naman kinontra ni Drilon si Go.

“That the lower house has passed this? Yes. Of course (the bills were) passed. But precisely that’s our system of check and balance. We are a bicameral legislature and therefore we check on each other,” punto ni Drilon.

“If the good sponsor (Go) can answer questions in a more precise manner… eh baka mapabilis tayo,” sabi pa ni Drilon. (Dindo Matining)