Drilon duda sa COVID bakuna fund, distribution plan

Duda si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa kahandaan na gobyerno na mangasiwa sa COVID-19 vaccine dahil sa kakulangan ng pondo at malinaw na distribution plan para dito.

Ayon kay Drilon, sa panukalang P4.5 trilyon 202i national budget, P2.4 bilyon lang ang inilaan para sa COVID-19 vaccine.

“Obviously, the P2.4 billion earmarked for next year to purchase Covid-19 vaccines is grossly insufficient. The DOH said so that we are short of P10 billion but I believe it is way beyond that,” sabi ni Drilon sa isang statement.

Nilinaw naman ng senador na sinusuportahan niya si vaccine czar Carlito Galvez Jr. sa polisya nito patungkol sa pagbili ng bakuna. Nauna nang sinabi ni Galvez na balak ng gobyerno na bumili ng inisyal na 24 milyon COVID-19 vaccine sa oras na available na ito.

“The lack of clarity about these very critical matters will spell trouble next year,” sambit pa nito. (Dindo Matining)