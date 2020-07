Drilon: ABS-CBN sa 2022 pa pwede mag-apply ng prangkisa

Kailangan pang maghintay ng ABS-CBN ng susunod na administrasyon bago makapag-apply muli ng panibagong prangkisa.

Ito ang sinabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon matapos ibasura ng House Committee on Legislative Franchise ang hirit na panibagong 25-taong prangkisa ng network.

“Sad to say, the ABS-CBN will have to wait until 2022 when the new Congress is elected to apply again for the renewal of its franchise,” pahayag ni Drilon sa isang statement.

Bagama’t naghain umano siya ng resolusyon para sa i-extend ang prangkisa ng ABS-CBN hanggang Disyembre 2022, hindi na umano maaksiyunan dahil sa ‘constitutional limitations’.

