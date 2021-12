Drei Arias game magbuyangyang sa pelikula

Maligayang Pasko at isang Manigong Bagong Taon sa lahat ng ating mga suking taga subaybay at walang sawang sumusuporta sa programang Aba Trending at Aba Trending sa Tabloid naway pagpalain pa tayong lahat ngayong darating na kapaskuhan.

Speaking of Christmas ramdam niyo na ba ang lamig ng simoy ng hangin pwes painitin natin dahil ang aking kwentong hatid sa inyo ngayon araw tiyak na mananakit ang mga puson ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay.

Nitong nakaraang Linggo lamang ay naging panauhin ng inyong lingkod ang social media influencer/actor na si Drei Arias sa programang Aba Trending na npapanood sa Abante Radyo Tabloidista FB Page.

Aming tinalakay kung paano nagsimula si Drei na tuparin ang kanyang mga pangarap, nag simula sa pag momodelo noong siya ay estudyante pa lamang at nang mapasok niya ang pageant industry dito na nag tuloy-tuloy na siya ay mas makilala pa.

Mula sa mga barangayan contest to national competetion hanggang sa nakapag bigay karangalan sa bansa at naiuwi ni Drei ang korona bilang Mr. Culture World Ambassador na idinaos pa sa bansang Vietnam noong taong 2019.

Dahil na rin sa pandemya isa rin sa higit na naapektuhan ang industriya ng pageantry kaya naman dito na naisipan ni Drei na pasukin na rin ang pagti-TikTok dito niya napatunayan na kahit saan larangan siya mapunta ay hindi mawawala ang kanyang mga taga suporta.

Maraming blessing ang dumating kay Drei mula nang siya ay mas makakilala dahil sa social media kaya naman iba’t-ibang mga proyekto ang inialok sa kanya kabilang na nga ang Don Filipo na ipinalabas sa Cinemalaya Movie Festival bukod pa riyan ay gumawa rin siya ng dalawang BL series under Star Image production.

Kaya naman sa aking panayam kay Drei naitanong ko kung sakaling may mag alok sa kanya ng isang project ay payag ba itong mag pakita ng kanyang nota at ang kanyang sagot:

“Kung papanoorin po ninyo yung Don Filipino na ginawa ko for Cinemalaya nag all-out ako dun. So kung may offer kaya ko naman magpakita ulit ng harapan basta kailangan sa pelikula”.

Kakaiba talaga ang lakas ng loob ni Drei walang arte at kayang gawin ang lahat para lang sa ika gaganda ng pelikula.

Talaga nga naman marami pa tayong dapat na abangan ano-ano pa nga ba ang mga pasabog ni Drei this 2022. Well abangan nalang natin lahat ng ‘yan ika nga more hubaran more fun!