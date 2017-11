Dream Finale

Natuloy din ang inaabangan ng karamihang tagasubaybay ng NCAA.

Agawan sa korona ng Season­ 93 basketball ang astig na San Beda at ang bagong sibol na Lyceum.

Nilapa ng Red Lions ang San Sebastian 76-71 sa huling yugto­ ng knockout stepladder semifinals sa Mall of Asia Arena kahapon.

Kumayod si Javee Mocon ng 23 points, 22 rebounds at five blocks para ihatid ang Red Lions sa 12 finals appearances.

Sa best-of-three finals, hahamunin ng Lion­s ang Pirates – tanging­ team na dumungis sa baraha ng mga taga-Mendiola, dalawang beses pa, sa 18-game elimination round.

Misyon ni Mocon na bawian ang mga taga-Intramuros.

“Gusto kong makaharap muli ang Lyceum kasi dalawang beses kami natalo sa kanila sa eliminations,” saad ni Mocon.

Malaking bagay ang mahigit dalawang linggong pahinga ng Red Lions dahil nakatagal sila sa malagkit na depensa ng Stags.

Nakaipon ng 18 puntos na bentahe ang San Beda sa secon­d quarter, kinapos ang Stags sa pag­hahabol.

“Credit to coach Egay (Macaraya), they have a good run this season,” wika ni San Beda coach Boyet Fernandez.





Game 1 ng San Beda-LPU finals sa Nov. 10 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum.