Drama actress tinalakan ang bopol na aktor

Hindi nakapagpigil ang drama actress na ito sa feeling magaling na aktor sa set ng kanilang teleserye.

Sey ni drama actress ay nirerespeto niya ang bawa’t taong makatrabaho niya. Pero kung ang isang kasama nila ang nagiging cause ng pagkairita ng ibang cast members, hindi raw siya puwedeng manahimik at talak ang aabutin nito.

True enough, tinalakan niya ang aktor na feeling magaling at pinalakpakan siya ng buong production. Feeling daw kasi ng aktor ay ang husay-husay niya, eh wala naman daw itong napapanalunan pang best actor award. Mag-demand daw ito kung ang level niya ay Christopher de Leon.

Ang kuwento ng source namin ay masyado raw demanding ang aktor sa mga eksena niya. Nakukulangan daw siya sa exposure niya at gusto niyang ma-rewrite ang mga eksena niya.

“Pinagbigyan si aktor noong first few weeks ng lock-in taping nila. May punto naman daw siya dahil isa siya sa magiging central characters kaya kailangan strong ang presence niya. Pero mukhang umabuso naman dahil every time na may eksena niya, lagi siyang may reklamo at humihiling siya ng retake. Tuloy napapagod ang mga kasama niyang artista dahil sa mga demands niya.

“Dito na naimbiyerna si drama actress. Dahil sa lock-in taping, maraming eksena ang kukunan hanggang kaya nila para mabilis silang matapos. May isang big scene na kailangan one take lang dahil mahirap na raw maulit ang emosyon nilang lahat sa eksena. After mag-cut ang direktor, humiling ang aktor ng isa pang take na kinalokah ng mga kasama niya.

“Nireklamo ng aktor ang posisyon niya sa eksena. Hindi raw nakikita ang character niya sa screen. Kaya mag-take daw sila ulit. Lumapit ang direktor kay aktor at sinabing hindi nila puwedeng gawin ulit yung nakunan nang eksena dahil lumipas na ang momentum ng mga aktor.

“Aba, parang bata raw na nagpapapadyak ang aktor at gusto niyang ulitin dahil feeling niya ay hindi niya nabigay ang lahat sa eksena.

“Dito na pumasok ang matagal nang imbiyernang drama actress sa kanya. Tinalakan niya ang aktor at sinabing pagod na silang lahat. Bakit siya pagbibigyan ng mismong direktor nila na umokey na sa eksenang nakukunan? Pare-pareho lang daw silang artista lang doon at wala siyang right na mag-demand ng isa pang take dahil gusto na nilang lahat magpahinga na. Kung gusto raw niya ng isa pang take, nandiyan naman daw ang kamera, kunan niya ang sarili niya.” (Ruel Mendoza)