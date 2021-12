Dra. Minguita: PhilHealth dapat nang i-overhaul

Ikinababahala ni Partido Reporma senatorial candidate Dra. Minguita Padilla ang patuloy na pagkalas ng mga pribadong ospital sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) dahil sa patong-patong na bayarin ng ahensiya sa mga ito.

“Sa ngayon, marami pang reimbursements ang isinasagawa ng PhilHealth para sa mga ‘ghost’ account, mga pasyenteng patay na at hindi na dapat isama sa mga miyembro ng PhilHealth,” ani Padilla. “Habang maraming ospital ang hindi nababayaran para sa kanilang lehitimong serbisyo-medikal. Sa paglilibot at diyalogo namin sa iba’t ibang probinsya, pare-pareho ang aming naririnig. On average 15% lang ng reimbursements ang natatanggap ng mga ospital mula sa PhilHealth. Wala talagang magtatagal sa ganyang klaseng pamamalakad.”

Taong 2015 nang unang igiit ni Padilla, bilang isang doktor, na i-overhaul ang sistema ng PhilHealth tulad ng pagpapalakas sa information technology (IT) system at legal division nito.

“Sinabi ko na noon na ‘yong IT system at legal divisions ng PhilHealth, kailangan ng matinding reporma,” ani Padilla. “Kung kailangang i-outsource, gawin natin. Kailangan ding i-audit, mga two times every year, ang IT system ng PhilHealth, at respetadong external private company ang dapat na gagawa. Isa itong paraan para mabawasan ang corruption sa loob ng PhilHealth kundi man ito tuluyang mawala.”