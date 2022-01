Dra. Minguita: Ingat sa Omicron pero ‘wag mag-panic

Sa kabila ng muling pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa, sinabi ni Partido Reporma senatorial candidate Dra. Minguita Padilla na posibleng ang Omicron variant na ang kumakalat sa mga komunidad. Ngunit hindi aniya ito dahilan upang mag-panic ang publiko.

“Dumadami ang nagpapa-test sa mga ospital para sa COVID, mabuti na lang at karamihan sa mga ito ay nakararanas lamang ng mild symptoms, at ang iba ay asymptomatic pa,” giit ni Padilla.

Ayon pa sa doktora, may nakausap siyang mga doktor sa isang malaking pribadong ospital sa Maynila kung saan 45 na indibidwal ang nag-positibo sa COVID, ngunit tatlo lamang ang may simptomas na kinailangang ma-admit bilang pasyente.

“Malaking bagay ang pagbabakuna ng marami sa NCR,”dagdag ni Padilla. Sakali aniya marami pa ang hindi nababakunahan, mas marami pa ang na-oospital ngayon.

“Kung pagbasehan natin ang surge sa South Africa, asahan natin na talagang tataas ang mga kaso in 4 weeks, pero bababa rin agad ito matapos ang dalawang linggo,” sabi pa ni Padilla.

Sang-ayon naman ang doktora sa panukalang limitahan ang paglabas ng mga hindi pa nababakunahan.

“Unfortunately, yung mga hindi pa bakunado ang delikado sa panibagong surge na ito,” paliwanag ni Padilla.

Dagdag pa ng doktora: “Malaki rin ang tsansa na sa kanila manggaling ang iba pang mga variants ng COVID-19, at posibleng ilan sa mga variants na ito ay mas nakakahawa pa o posibleng mas nakamamatay pa sa Omicron.”

Hinimok naman ni Padilla ang Food and Drug Administration (FDA) na aprubahan ang home testing sa pamamagitan ng mga validated and accredited antigen test kits, lalo pa’t karamihan naman ay mildly symptomatic o asymptomatic. Sakaling mag-positibo ang mga ito, maaari na lamang silang mag-isolate sa kani-kanilang bahay upang maiwasan ang pagpuno ng mga ospital.

“Maaaring ma-distribute ang mga antigen test kits sa mga barangay at gawin na nating libre ang testing,” sinabi ni Padilla. “Yung mga may simptomas na nag-positive sa antigen test, hindi na kailangan ng RT-PCR. Confirmed na iyan. Yung mga asymptomatic na may exposure at mga may simptomas na nag-negative sa antigen ay maaaring magpa RT-PCR para makasigurado.”

Iginiit din ni Padilla sa mga ospital na dagdagan ang kanilang mga online consultations lalo na’t karamihan sa mga bagong kaso ay may mild symptoms lamang. Ito ay upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa mga pagamutan.

Naniniwala si Padilla na hindi na ganun kahalaga ang pagtutok sa number of infections. Mas mainam aniya na matutukan ang dami ng mga na-oospital. Ganito na aniya ang ginagawa ng ibang mga bansa gaya ng Singapore.

“Pwede pa rin tayong mamuhay nang normal kahit may COVID, kailangan lang natin magpabakuna at maging responsable sa ating mga pagkilos. Maghugas ng kamay, magsuot ng maskara sa mga pampublikong lugar, at iwasan ang paglabas kung may simptomas—kailangan pa rin nating pagpatuloy ang mga gawain na ito,” giit ni Padilla.