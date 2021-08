Dr. Jesse Fox: How Exactly We Represent All Of Our Sex e Gender su Social Networking

TL; DR: come un associato professore di interazione il Kansas contea college, il dott. Jesse Fox è il referente esperto sull’argomento della rappresentazione di genere e genere in social networking.

Da the woman undgrad decenni, il dottor Jesse Fox features amato la flessibilità di questo comunicazione industria, particolarmente se stai considerando interazione all’interno di sociali connessioni.

E avendo già stato un associato insegnante presso l ‘Ohio Stato University dal 2010, lei è ha avuto l’opportunità di espandersi su quello veramente amore.

In lei numerosi anni di esame esattamente come gente utilizzare tecnologia, Fox notato c’era carenze in indagine sul mercato, particolarmente in riguardo a i modi individui connettersi e dimostrare sui siti bdsm gratis di social networking mentre in un’unione.

“Assolutamente questo enorme divario in studio su intimo relazioni e social media. Messaggi di testo e Facebook sono molto built-into il modo in cui noi creiamo queste connessioni “, ha detto. “online dating sites is how it starts … and istantaneamente non appena quella unione inizia a sviluppare, va in un unico framework, che è spesso inviare messaggi di testo e connettersi su social network siti web. “

Fox era effettivamente tipo sufficiente a prendi me tramite lei il più recente ricerca e condividi la donna affascinante risultati.

Just how do maschi signify da soli su social media?

all’interno del pubblicazione denominato “La triade scuro e l’auto oggettivazione dei tratti come predittori degli uomini incorporate e comportamenti di auto-presentazione su Social network web sites, “Fox made use of information from an internet survey che consisteva di 1.000 americani maschi anziani da 18 a 40.

Her main goal sarebbe quello di visualizza particolari rappresentazioni su social media siti internet, più carattere della “triade scuro di caratteri”, compresi narcisismo, machiavellismo e psicopatia.

Aveva tre principali risultati:

“All of that things estremamente fortemente correlato siti di incontri online “, ha dichiarato.

Secondo Fox, the top asporto dal conclusioni è in realtà per visitatori di considerare la carattere tratti che guidano azioni in particolare ottenere e caricare selfie, modificare quelle foto, usare filtri a loro, ecc.

“dobbiamo finire per essere costantemente coscienzioso che con questi tecnologie, se è un internet sito di incontri, se è un social network sito, se è SMS, c’è un gran numero di segnali che sono mancanti “, ha menzionato. “ce ne sono altri modi in cui quelle azioni ti permette di presentare una cosa che forse no interamente reale, ogni volta siamo andando proprio avanti questo processo uomini e donne filtering their own images e modifying their fotografie molte, indipendentemente dal fatto non è cosa dovremmo vedere come una bugia o una falsa dichiarazione â € ”quelle abitudini continuano ad essere indicative di quella persone individualità. “

Putting some internet (while the globo in generale) un migliorato

Fox dichiarato la primaria motivazione dietro lei lavoro è attirare consapevolezza il grande tecniche potremmo make use of technologies and also to ricord all di noi quello quello che noi vedere in rete è non co istantaneamente ciò che noi avere, specialmente quando stai considerando relazioni.

“lo faccio davvero questi studi per ricordare noi stessi che assolutamente niente è best, e quello è OK. Siamo tutti pianificando di hanno tutti caratteristiche e debolezze, ma cosa possiamo fare finire per essere reale gente e autenticamente scoprire qualcuno che è buono abbinamento for all of us then have a great funzionamento connessione? ” lei dichiarato. “se abbiamo ci siamo imbattuti, dopo di noi abbiamo iniziato dating, esattamente cosa fare noi fare per tenere fare questo un funzionamento unione? Non ricevere raggiunto in come esattamente guardiamo o solo come molto proprio rapporto sembra su myspace, credo quelle idee sarà sempre utile lezioni da considerare. “

Lei poi educativo scopo è guarda sano e malsano metodi (per esempio., Facebook stalking) individui utilizza social media sites come diversi, in particolare quando il loro unico interazioni non dovresti allineare, inquiring preoccupazioni come:

“Ci sono solo piccole cose quelle persone potrebbe avere discorsi su, e inoltre ignora che al contrario di essere aggravato da quelle cose o aggravato o risentito, puoi facilmente avere una discorso preventivo , “ha menzionato.

Per ulteriori informazioni sul lavoro della dottoressa Jesse Fox insieme al suo lavoro, verifica commfox.org.