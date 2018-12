DQ vs Pichay isinampa sa Ombudsman

NAGHAIN ang isang dating congresswoman ng disqualification case laban kay Surigao del Sur 1st District Representative Prospero Pichay, sa pagsasabing pinagbawalan na siya ng Office of the Ombudsman na humawak pa ng anumang puwesto sa pamahalaan.

Sa kanyang petisyon na inihain noong Nobyembre 12, 2018 sa Commission on Elections, sinabi ng dating mambabatas na si Mary Elizabeth Ty, na nahatulang guilty si Pichay sa kasong grave misconduct ng Office of the Ombudsman noong Hun­yo 11, 2011.

Nag-ugat ang desisyon sa iligal na paggamit ng pondo ng Local Water Utilities Administration (LWUA) na may kabuuang halaga na P780 mil­yon sa Express Savings Bank Inc, isang pribadong bangko na nasa ilalim ng pamamahala ng BSP.

Ang desisyon ay may kalakip na parusang dismissal, forfeiture ng lahat ng benepisyo at diskuwa­lipikasyon sa paghawak ng anumang puwesto sa pamahalaan.

Noong Hulyo 8, 2011, ipinatupad ng noo’y Exe­cutive Secretary Paquito Ochoa ang kautusan ng Ombudsman na nag-aalis kay Pichay sa serbisyo.

Ibinasura ng Ombudsman ang motion for reconsideration ni Pichay noong Agosto 1, 2011 habang tinanggihan ng Court of Appeals ang kanyang petition for review noong Oktubre 23, 2013. Nagsumite si Pichay ng motion for reconsideration, ngunit ito’y nabasura rin noong Pebrero 24, 2014.

Matapos nito, naglabas ang Office of the Ombudsman ng direktiba sa Comelec noong Nobyembre 24, 2015, 1st Indorsement sa Comelec na may petsang 19 Disyembre 19, 2015 at 1st Indorsement sa House of Representatives na may petsang Hulyo 14, 2016 upang maipatupad ang desisyon at mapataw na ang parusang dismissal mula sa serbis­yo laban kay Pichay.

Isa rin si Pichay sa mga kongresista na tinukoy ni Janet Lim Napoles na nakinabang sa PDAF scandal.