DQ hearing inisnab! Marcos Jr naduwag

LAGPAS kalahating oras naantala ang preliminary conference sa pagdinig ng Commission on Election (Comelec) sa hinaing petisyon sa diskwalipikasyon kay dating senador Ferdinand Marcos Jr.

“Hearing cannot begin. We are waiting for the medical certificate of Marcos Jr to prove he is not well, hence he is absent,” tweet ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon. “Delay is due to the fact that Marcos Jr has no medical certificate to prove his reason for his absence.”

Hindi sumipot sa pagdinig si Marcos at mahigit isang oras hinintay ng Comelec ang kanyang medical certificate na ginawa niyang ‘excuse slip’ sa hindi pagdalo.

Paliwanag ng kampo ni Marcos Jr. naka-isolate ito matapos ma-exposed sa 2 tauhang nagpositibo.

Binira naman ito ng netizen na si Paul Lim at sinabing nitong Enero 5 ay nagawa pa nitong mag-Zoom call.

“Paalala ko lang ah Jan 5 nag-Zoom call siya. Ngayon ‘di siya maka-zoom call, 2 days later? Ito resibo oh. Tamad talaga.”

Sabi pa ni Judy Rivera Alcantara, “Recount at caravan present, hearing absent. Bat ganon?”

Tirada naman ni Carwyn Candila “Marcos cannot present a medical certificate as he excused himself for being sick. Duwag na duwag atang humarap.”

Tweet naman ni Darna Impakta: If Comelec keeps on accommodating BBM’s non compliance with the rules how can we entrust them the 2022 elections?”

Naka-overdrive ang mga supporter ni Marcos sa pagtanggol kay Marcos Jr. sa social media kahit pa hindi nila masagot ang mga isyung hinaharap ng pambato,

Ani Jose Allan Torres: ‘Wag utak talangka. ‘Wag utak kominista. Dapat utak sama-sama.” Sinagot naman siya ni Nonong San Mateo na: “ang may utak kayang idepensa ang sarili sa hukuman.”

Pinapadiskwalipika si Marcos dahil sa kaso ng tax evasion. (Eileen Mencias)