DPWH-Villar tadtad ng ‘double insertion’

SUMINGAW sa plenary deliberation ng Senado ang mga dobleng pondo at mga nakapagdududang alokasyon sa ilalim ng panukalang budget ng Department of Public Works and Highways (DPWH) para sa 2020.

Isiniwalat ni Senador Panfilo Lacson na higit sa 10 malalaking proyekto ang doble ang pondo, malabo ang deskripsyon ng proyekto at nabigyan ng pondo kahit tapos na ang proyekto.

Ani ni Lacson, marami ring item sa DPWH budget ang hindi alam ng mga opisyales ni Secretary Mark Villar.

Sa pag-usisa ng senador, nabuking nitong may tinanggal na mahigit P100 million budget para sana sa dredging, declogging at desilting ng DPWH.

Bukod diyan, kinuwestiyon din nito ang kawalan ng detalye sa panukalang P507 million budget para sa Kennon Road.

“Kindly explain bakit ‘yung description nito Kennon Road lang, P507 million,” ani Lacson.

“I think they are telling me now that at the time when the NEP (National Expenditure Program) was prepared, it was not really validated, so now it has undergone validation,” sagot naman ni Senador Sonny Angara, chairman ng Se­nate finance committee at nagdepensa ng budget ng DPWH.

Sabi pa ni Angara, magsusumite umano ang DPWH ng ‘errata’ para sa breakdown ng nasabing alokasyon.

Pero giit ni Lacson, “Ang worry ko dito P507 million for Kennon Road. There’s another P76 million for Kennon Road pero may stationing.”

“Baka maulit ‘yung tinake up natin sa committee, ‘yung overlapping. Baka naman P76 million kasama na sa P507 million, e merong double allocation or appropriation. ‘Yun lang ang problema,” saad nito.

Subalit sabi umano ng DPWH, magkahiwalay na item ang dalawang alokasyon.

Bukod sa Kennon Road project, kinuwestiyon ni Lacson ang malabong description ng alokasyon para sa road project sa Quezon City (P276 million) at iba’ibang road projects sa Taguig City na nagkakahalaga ng P315 million.

Hindi rin umano kumpleto ang description sa Jose Abad Santos Avenue sa Olongapo-Gapan Road na nagkakahalaga ng P156 million, gayundin ang Manila North Road na nagkakahalaga ng P150 million.

Nalabuan din si Lacson sa P500,000 budget para sa kons­truksiyon ng tulay sa Ilocos Norte.

“Anong klaseng tulay po ‘yung papagawa natin? Bridges ha, hindi ito bridge. Construction ha, hindi ito repair, o rehabilitation of bridges, plural. P500,000, ano pong klaseng tulay mapapagawa natin sa P500,000?” tanong ni lacson.

Pumukaw din ng atensiyon ni Lacson ang P10 milyong alokasyon para sa dalawang circumferential roads sa Batan Island.

Sa Valenzuela City naman, may dalawang drainage pro­ject na nagkalahalaga ng P10 billion na pareho ang ‘wordings­’.

“Ang pagkaiba lang, ‘yung isa nagdoble ‘yung Valenzuela City, pero parehong-pareho ‘yung wordings. How’s that?” tanong ni Lacson.

Sabi ni Angara, “According to the secretary that’s proba­bly a typographical error, will correct it. It’s a typographical error or it’s a phase 1, phase 2, pagsasamahin na lang siguro,” ani Lacson.

Sabi pa ni Lacson, may ‘disconnect’ din umano sa pagitan ng pangangailangan at prayoridad ng local government units at ng national government dahil ang proposal ng LGUs ay hindi na-adopt ng ilang national agency.

Noong 2008, nabuking ni Lacson ang double insertion sa C-5 Road Extension project ng DPWH. Ang nasabing pondo ay natuklasang insertion ni dating Senate President Manny Villar, ama ni Secretary Mark Villar. (Dindo Matining)