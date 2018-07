DPWH-Villar ‘sinunog’ ang ₱3B sa pailaw

NASILIP ng Commission on Audit (COA) na siksik sa iregularidad at kapalpakan ang pamamahala ng Department of Public Works and Highways (DPWH) sa kanilang mga infrastructure project dahil sa kawalan ng ingat sa pagpili ng mga tauhang mangangasiwa sa mga ito tulad nang sinapit ng National Road Lighting Program (NRLP) na pinag­laanan ng mahigit na P3 bilyong budget pero nasayang lang at hindi epektibong naipatupad.

Sa kanilang 2017 Annual Audit Report, sinabi ng COA na hindi kataka-taka kung bakit sumemplang ang tanggapan ni DPWH Secretary Mark Villar sa pagpapatupad ng NRLP o pagtatayo ng mga poste ng ilaw sa mga pangunahing lansangan sa bansa dahil ipinagkatiwala nila ito sa mga tauhan ng Road Board Secretariat (RBS) na bukod sa kulang sa manpower ay wala namang teknikal na kaalaman para pamunuan ang proyekto.

May 17 technical staff lang ang RBS at 12 sa mga ito ay mga contractual employee.

Binuo ito upang asisitihan ang Road Board na itinatag noong Hunyo 27, 2000. Kinabibilangan ito ng pitong miyembro na pinangungunahan ng kalihim ng DPWH bilang ex-officio chairperson kasama ang mga kalihim ng Department of Finance, Budget and Management at Transportation and Communications bilang mga ex-officio member at mga kinatawan ng mga transport at motorist organization.

Pangunahing misyon ng Road Board na tiyakin ang kaayusan ng kondis­yon ng mga pangunahing lansangan sa Metro Manila at mga lalawigan.

Samantala, sinabi ng COA na kuwestiyonable ang paghawak ng RBS sa proyekto dahil wala silang mandato para gawin ang nasabing trabaho.

Sa ilalim ng Section 7 ng Republic Act 8974, binuo ang RBS para pa­ngalagaan ang mga dokumento at record ng Special Road Funds (SRF) ng kagawaran, ihanda at isumite sa COA ang anumang usaping pinansiyal ng Board, ihanda ang Annual Report of the Fund (ARF) nang ayon sa direktiba ng Board at isaayos ang mga business meeting ng Board at sub-committee nito.

Dahil hindi nila ganap na alam ang kanilang trabaho, sumablay ang RBS at nasayang ang proyektong pinaglaanan ng P3,973,791,338.09 na dapat sana ay pi­nakinabangan ng publiko na siyang panguna­hing layunin ng proyekto.

Sinabi ng mga state auditor na sinubukan at mistulang nag-eksperimento ang RBS sa pagpapatupad ng NRLP nang hatiin nila ang proyekto sa dalawang bahagi - pagtatayo ng mga poste at pag-supply at instalasyon ng mga bombilya.

Duda rin ang COA na magtatagumpay ang proyekto dahil kulang sa koordinasyon ang RBS sa mga local government unit (LGU) para sa maintenance ng mga nakompleto nang proyekto.

Sinabi ng COA na nawaldas ang pera ng ba­yan dahil sa mga itina­yong poste na wala namang inilagay na mga bombilya.

Tinukoy din ng COA ang kabiguan ng RBS na palitan ang mga sira, pundido at mga ninakaw na ilaw sa mga poste.

Isinakatuparan ang nasabing proyekto sa ilalim ng anim na contract package.

Upang maresolba ang palpak na pagpapa­tupad ng proyekto, inirekomenda ng COA sa DPWH na atasan ang mga contractor ng NRLP na palitan ang mga pundido at nawawalang ilaw sa mga poste o i-refund sa kagawaran ang halaga ng mga papalitang ilaw.

Pinayuhan din ng COA ang tanggapan ni Villar, anak ng talunang presidential candidate noong 2010 dahil sa ‘Daang Hari scam’, na pahintuin na ang RBS sa pagpapatupad ng proyekto dahil iligal ito at muling pagsamahin ang mga biniyak na proyekto na maaari namang hawakan ng iisang ahensiya na lang sa ilalim ng isang kontrata.