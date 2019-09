DPWH-Villar may ₱1.8B singit na pork

PINUNA ni Party-list Cong. Arlene Brosas ng Garbriela ang umano’y pagkakaroon ng halos P1.7 bil­yong ‘hanging pork’ funds sa ilalim ng panukalang P533.496 bilyong budget para sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa susunod na taon.

Ayon kay Brosas, aabot sa P1.792 bilyon ang halaga ng discrepancy na nakapaloob sa pagitan ng total breakdown ng alokasyon kada rehiyon (P185,653,922,000) at ng pangkahalatang regional allocation na nakasulat sa ilalim ng DPWH budget (P183,859,666,000).

Paliwanag ni Brosas, ang nasabing pondo na direktang nasa ilalim ng pamamahala ni Public Works Sec. Mark Villar ay kasama sa inapubra­han ng House Committee of Appropriations nitong Lunes.

“The discrepancy in the DPWH budget, which is much bigger than the lotto jackpot, points to the persistence of pork funds,” saad ni Brosas.

Giit pa ni Brosas, hindi puwedeng masabi na simpleng clerical error lamang ang nasabing discrepancy dahil ito rin ang datos na nakapaloob sa 2020 National Expenditure Program (NEP) na na­ging basehan ng House Bill No. 4228 o ang panukalang General Appropriations Bill (GAB).

“This shows that the 2020 budget is not only infused with questionable confidential and intel funds but also filled with billions of ‘hanging pork’ insertions,” saad ni Brosas.

Malakas ang kutob ni Brosas na ang pagkakaroon ng halos P2 bilyong discrepancy sa regional infra allotment ang dahilan sa pagbawi ni Deputy Speaker Luis Raymund Villafuerte sa pagkakahain ng GAB nitong Agosto 28.

Ang nasabing halaga ayon kay Brosas ay maaari na umanong makapagpatayo ng mga ospital, paaralan at disenteng pabahay sa maralita.

Babala ni Brosas, maari pa umanong mayroon din iba pang patagong pork na nakapaloob sa alokasyon ng iba pang ahensya ng pamahalaan.

(JC Cahinhinan)