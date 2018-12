DPWH-Villar bokya sa flood control fund

DAHIL sa paglutang ng mga whistleblower sa kuwestiyonableng alokasyon ng budget sa Bicol Region, iginiit ng liderato ng Kamara ang pangangailangan para paganahin ang oversight function nito hinggil sa disbursement ng pondo ng gobyerno.

Sinabi ni House Majority ­Leader at Camarines Sur Rep. Rolando ­Andaya na tatrabahuhin ng Kamara ang ­Department of Budget and Ma­nagement (DBM) patungkol sa mga ­kuwestiyonableng mga alokasyon.

Tiniyak din ni Andaya na bobok­yain nila ang paldong pondong inilaan sa flood mitigation projects.

“Definitely, we will task the DBM for these questionable allocations. We will not stop in our investigation, whether Cabinet members appear or not in our hearings. We will zero in on flood-mitigation projects. Mukhang dito itinatago ang mga ‘parked funds’ for those involved in the scam. Kaya pala pinalobo ng DBM ang pondo sa flood mitigation projects from 2017 to 2018. Halos P54 billion ang itinaas na pondo pero tuloy pa rin ang pagbaha sa mga kabayanan,” pagbibi­gay-diin ni Andaya.

Para sa panukalang 2019 natio­nal budget mula sa P544.5 bilyong pondo na inilaan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) na nasa ilalim ng pamumuno ni Secretary Mark Villar ay umaabot sa P114.4B ang napunta sa mga flood control project.

Halos 24 porsiyento umano ang itinaas, ayon kay Andaya.

“Halos kapantay ng road projects sa ilalim ng Network Development Program (P122.9 billion). Doble sa maintenance funds o ‘yung tinatawag na asset preservation funds (P59 billion). Tulad ng nasabi ko na, karamihan sa flood control projects hindi kasama sa P488 billion na original proposed budget ng DPWH. Idinagdag ito sa level ng DBM na. Kaya lu­malabas na P544 billion ang proposed budget ng DPWH for 2019…and this augmentation was admitted during the Question Hour. Ang idinagdag ba, para sa flagship Build, Build, Build projects? Hindi. Mukhang marami sa flood control,” paliwanag ni Andaya.

Sinabi pa ng House leader na malinaw na hindi solusyon sa baha o Build projects ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pinagkakaabalahan ng DBM.

“Mas interesado yata sila sa mga pondong pagkakakitaan,” sabi pa ng lider ng mayorya.

Ibinunyag din ni Andaya na ­mismong mga insider sa DBM ang tumutuga ng impormasyon kaugnay sa kuwestiyonableng alokasyon ng budget sa Bicol Region.

Hindi lamang umano ang mga ma­yor ang nagtuturo ng mga iregularidad.

Ipinagbigay-alam ng mga insider sa DBM kay Andaya na sa ilalim ng pamumuno ni Budget Secretary Benjamin Diokno, bilyon-bilyong halaga ng mga proyekto sa Bicol Region para sa taong 2018 ang sinimulan na umanong isalang sa bidding pagtungtong pa lamang ng Nobyembre 2017.

Nangyari umano ang bidding habang nakasalang pa lang sa deliberasyon ng Kongreso ang 2018 national budget na isinumite ng DBM.

“Hindi ko alam kung bakit nagmamadali si Secretary Diokno na mag-download ng pera. Wala pang aprubadong budget ang Kongreso, inumpisahan na ang bidding ng P10 billion projects para mai-award agad ito,” pahayag ni Andaya kahapon.

Lumalabas aniya na hindi lang sa 2018 budget nangyari ang diskarte.

“Pati pala noong 2017 budget, ganoon din…at itinutuloy nila ito hanggang ngayon sa proposed 2019 natio­nal budget,” ani Andaya.