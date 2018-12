DPWH-Villar, Alvarez nilaglag ni Andaya sa pork

Dumipensa si House Majority Leader at Camarines Sur Rep. Rolando Andaya sa paratang na ang mga kongresista na malalapit kay Spea­ker Gloria Macapagal-Arroyo ang nakatanggap ng paldong alokasyon sa 2019 national budget.

Sa kanyang privilege speech kahapon nilinaw ni Andaya na walang katotohanan ang natu­rang bintang.

“Let us all remember that when the NEP (National Expenditure Program), or the budget, was submitted to us, it was done under the previous leadership of the House. So logic dictates that the large allocations per district would be from the allies of the previous leadership and not from the present leadership,” pagbibigay-diin ni Andaya.

Ang tinutukoy ni Andaya na nakakuha ng malaking alokasyon ay mga kaalyado ni dating Speaker at Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez.

Inihalimbawa ni Andaya na noong 2017 ang budget ng flood control ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ay P73 bilyon.

Dahil minadali aniya ang pag-apruba, noong 2018 ang naging budget ng flood control ay P123 bilyon o 68% ang itinaas.

Umaabot sa P50 bil­yon ang nadagdag para sa nasabing proyekto.

Binanggit nito na may mga distrito na nakakuha ng mas ma­laking pondo sa 2018 budget.

Kabilang sa mga ito ay sina Sorsogon Rep. Deogracias Ramos na nasa dalawang bilyong piso at Catanduanes Rep. Cesar Sarmiento na nasa P500 milyon para lamang sa flood control projects.

“I will be very specific, I’ll go down to the details, huwag na ta­yong magpapaligoy-ligoy pa, sasabihin ko na kung anong distrito - katabi ko naman ‘yung dalawa eh. Sa second district ng Sorsogon at sa distrito ng Catanduanes. Katabi ko ‘yung dalawang congressman dito. Sa 2nd district ng Sorsogon may bumabang halos dalawang bilyon na flood control na hindi naman po hinihingi o walang kamuwang-muwang ‘yung kinatawan. Sa Catanduanes, sa kasalukuyang taon na ito, ang flood control niya additional half-a-billion (P500M) ang ibinigay sa distrito ni Cong. Sarmiento na wala rin siyang kamuwang-muwang pero ipinasa natin dahil ang sabi iyan daw ‘yung proposal ng Ehe­kutibo, huwag daw na­ting gagalawin.

Bawal daw iyon,” paliwanag ni Andaya.

Inihayag din ni Andaya na iisa lang ang contractor na kinuha para sa mga proyektong ito, ang C.T Leoncio Cons­truction and Trading Company sa Bulacan.

“Papakita ko sa inyo kung papano na-bid at kanino napunta ang mga proyektong ito. Hindi lang flood control, pero halos lahat. ‘Yan ang nangyayari pag minamadali mo ang budget.

Hindi mo nakikita na hindi pa pala pinapasa ‘yung budget eh kinarne na… and to think, tayo ‘yung ina­akusahan ng pork barrel. ‘Yan po, hindi pa pasado ‘yung budget, may may-ari na at pagdating ng Enero uno, pag naging batas na ang budget ‘yang contractor na ‘yan, sa kanya na ‘yan lahat ‘yang project na ‘yan. Isa-subcontract na lang niya ‘yang pro­ject na ‘yan sa mga ibang contractor,” dagdag na paliwanag ni Andaya.

Malaking kuwestiyon aniya kung papaano nakuha ng isang mala-sari-sari store lamang na contractor ang bilyong-bilyong mga proyekto.