DPWH mamumudmod ng surgical mask sa mga gov’t hospital

Magbibigay ang Department of Public Works and Highways (DPWH) ng surgical masks sa anim na pangunahing pampublikong ospital sa Metro Manila.

Tinukoy ni Secretary Mark Villar ang mga ospital na kinabibilangan ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, National Kidney Transplant Institute, Philippine Heart Center, Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines, at Jose Reyes Memorial Medical Center na tatanggap ng 2,000 piraso ng surgical masks bawat isa.

Sinabi ng kalihim na sa pamamagitan ng Unified Project Management Office (UPMO) nakuha ang surgical face masks mula sa donasyon ng mga kontratista at consultant.

Ang mga inisyatibo tulad ng mga donasyong ito ay malaking tulong sa pagbibigay proteksyon sa mga manggagawang pangkalusugan at mga tauhan ng DPWH mula sa virus at ang pinagsamang pagsisikap sa mga pampubliko at pribadong institusyon na nagpakita ng diwa ng bayanihan, dagdag pa ng kalihim.

Ang karagdagang mga donasyon ng mga medikal na suplay ay mula sa CCCC Highway Consultants Co, Ltd at Hillmarcs Construction Corporation noong Miyerkules, Abril 22, 2020.

Nabatid na ang CCCC Highway Consultants Co., Ltd. ang nagsasagawa ng feasibility studies ng maraming iminungkahing proyekto ng kagawaran na nag-donate ng 19,000 piraso ng surgical masks at 1,000 piraso ng N-95 mask para sa mga tauhan sa ospital at mga manggagawa ng DPWH na nagtatayo ng karagdagang health facilities at pagkakaloob ng iba pang mission-critical service.

Sa kabilang banda, ang Hillmarcs Construction Corporation ay nagbigay ng 200 galon ng disinfectant alkohol para sa mga frontliner ng DPWH. (Mina Aquino)