DPWH korapsyon grabe – Duterte

Mainit ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Public Works and Highways (DPWH) dahil sa isyu ng katiwalian,

Sa kanyang mensahe sa bayan nitong Miyerkules ng gabi, sinabi ng Pangulo na matindi ang korapsiyon sa mga proyekto ng DPWH magmula sa contactors hanggang sa mga projects engineers.

Wala aniyang nauumpisahang proyekto na hindi nasasayaran ng “transaksiyon ” kaya hinimok ang publiko na ireport sa 8888 ang mga nalalamang anomalya o katiwalian sa mga ginagawang proyekto ng gobyerno.

“Ito lang, itong mga contractor. The first whiff, makaamoy ka lang na hinihingan ka. Dito sa DPWH malakas ‘yan diyan. Projects, yung mga project engineer, iyan lahat, road right of way, grabe ang corruption diyan ” anang Pangulo.

Sinabi pa ng Presidente na lahat ng project ng DPWH ay mayroong bahid ng korapsiyon kaya nasa Kongreso na kung gusto nilang malaman kung sino ang nakikinabang sa ganitong sistema.

Marami aniyang mga nakalinyang opisyal ang ahensiya subalit hindi nito alam kung sino-sino ang mga ito.

“If Congress would want really to know, ang mga project ng DPWH mayroon talaga yan para sa give. Hindi ko alam kung sino. There are so many officials lined up in the bureacratic maze so hindi ko alam kung sino diyan,” dagdag ng Pangulo.

Sinabi naman ni DPWH secretary Mark Villar sa Laging Handa press briefing na magsisilbing hamon sa kanila ang ahayag ng Pangulo para labanan ang korapsiyon sa kanyang ahensiya.

Sa ngayon aniya ay mayroon na silang 30 contractors na blacklisted, at lahat ng mga proyekto ay mayroong geo-tagging para malaman ang kundisyon ng isang ginagawang proyekto.

” Kami po ay nagkakaisa sa layunin ng ating Pangulo na tapusin ang corruption that’s why we take it as a challenge to further institute reforms in our department. We will continue to fight harder to stop corruption,” ani Villar.(Aileen Taliping)