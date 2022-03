DPWH habulin sa mga sirang kalye

DAET, Camarines Norte — Dismayado si Partido Reporma presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson sa mga sira-sirang kalsadang kanyang nadaanan mula Quezon province papuntang Bicol para mangampanya sa ilang lugar sa nasabing rehiyon.

Ayon kay Lacson, nais niyang panagutin ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa mga bako-bakong ruta na kanilang tinahak sa kahabaan ng Maharlika Highway mula Lucena City hanggang Daet.

“Nadaanan nga natin, ano, all the way from Quezon, from Lucena all the way here, may mga segment ng kalsada—at ito, alam ninyo naman ito anecdotal na ‘yan pagdating sa Bicol, ‘di ba—‘yong stretch na ‘yan, ‘yan ‘yong walang katapusang repairs,” kuwento ni Lacson sa mga mamahayag.

Sakaling mahalal bilang ika-17 pangulo ng bansa, sinabi ni Lacson na nais niyang magsagawa ng isang post-construction audit sa iba’t ibang mga proyekto ng DPWH at mga kontratista nito upang malaman kung gumamit sila ng mga materyal na mababa ang kalidad sa mga proyekto.

Inihayag din niya na mananagot ang sinumang mapapatunayang nagkulang sa pagbibigay ng maayos na serbisyong binayaran ng buwis ng mga Pilipino kaugnay sa mga proyektong ipinatutupad ng kagawaran.

“Kung meron lang ganoon (audit system), siyempre, ‘yong mga kontratista, ‘yong DPWH, ‘yong mga implementing agencies will be on their toes at sisiguraduhin nila na hindi substandard ‘yong kanilang mga gagamiting materyales,” saad ni Lacson.

“So, wala tayong ganoon. At wala talagang nakakasuhan, walang nakukulong ‘yong six months after na magawa ‘yung kalsada ay sira na. Parang tayo hanggang mura na lang tayo ‘pag nalulubak ‘yong ating sasakyan,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)