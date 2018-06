DPWH gipatubag sa wala pa mahuman nga taytayan sa Bohol

Gipatubag karon ni Presidente Rodrigo Duterte si Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar subay sa walay kahumanan sa pag-ayo sa tulo ka taytayan sa Bohol.

Gisumbong sa Presidente ang kahinay sa ahensya paghuman sa proyekto gani duha na katuig ang milabay apan walay bisan usa sa tulo ka ytaytayan ang nahuman.

Lisud alang sa mga taga Bohol ang gibiyaan nga nagka lubak lubak nga dalan ug na-buldozer na mga semento gikan sa mga tulay nga naapektuhan sa kusog nga linog niadtong 2013.

Matud sa Presidente nga kinahanglan nga moatubang si Villars sa mga taga Bohol ug ipasabot sa mga molupyo kun nganong wala pa mahuman ang proyekto.

Adunay katungod ang taga Bohol nga mahibaloan gikan sa DPWH ang hinungdan kun nganong hangtud karon wala pa mahuman ang giayong taytayan.

“I will ask DPWH Secretary Villar to come over and explain to the people para ma… Anyway, it’s the people’s money. So they should… They deserve rather an explanation from the government. I will ask him. But I’ll call him and ask him to come over.

I am not a technical person as pero as far as I know, structures hit by an earthquake — we call it linog here. They would bulldoze structures with weakened foundation,” matud sa Presidente.