DPWH ginagamit sa Marawi donation scam

By Mina Aquino

Nagbabala ang Department of Public Works and Highways (DPWH) laban sa mga grupong nagpapakilalang inutusan sila ng mga opisyal ng kagawaran upang manghingi ng donasyon para umano sa krisis sa Marawi City.

Ayon kay DPWH Senior Undersecretary Rafael Yabut, wala silang kinalaman sa ‘Donation for Marawi Crisis’ scam at wala rin sila aniyang tauhan na nangangalampag sa mga contractor, supplier, consultant o negosyante upang humingi ng pera.

Aminado si Yabut na nadismaya siya nang tumawag sa kanya ang kanilang DPWH field unit at kinukumpirma kung may inutusan siyang tao upang hingian ito ng donasyon para sa Marawi.

Maangas pa umano ang caller at ipinagyabang na sinusunod lang niya ang utos ng mga opisyal ng DPWH para manghingi ng donasyon.

Ang DPWH ang itinalagang sub-committee lead agency sa rehabilitasyon ng Marawi sa ilalim ng Task Force Bangon Marawi.

Giit ni Yabut, ang tungkulin nila ay nakasentr­o sa agarang repair, rehabilitasyon at reconstruction ng mga kalye, tulay, public school at pampublikong impraestraktura na nasira sa bakbakan sa Marawi sa pagitan ng mga terorista at tropa ng gobyerno.

“Hindi namin hawa­k ang finance at fund sourcing,”­ ani Yabut.

Dagdag ni Yabut, ipinagbabawal nila ang anumang uri ng fund raising­ activity o ­pag-endoso sa sinuman para makahingi ng donasyon.

Pinayuhan din niya ang publiko na i-report sa kanilang DPWH 24/7 Call Center Hotline 165-02 ang sinumang manghihingi sa kanila ng pabor gamit ang ahensya o mga opisyal nito.