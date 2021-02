DPWH, DOTr, DepEd bistado P127B utang sa mga supplier

AABOT sa P127.9 bilyong halaga ng produkto ang serbisyo na ginamit ng mga ahensya ng gobyerno noong 2019 ang hindi pa rin nababayaran hanggang ngayon.

Ayon kay Deputy Minority Leader and Marikina Rep. Bayani Fernando ang naturang pagkakautang ay mula lamang sa 10 ahensya kabilang ang Department of Public Works and Highways (DPWH), Department of Transportation (DOTr) at Department of Education (DepEd) batay sa datos ng Commission on Audit (COA) noong 2019.

Tiyak umanong lolobo ito kapag lumabas na ang mga hindi nabayarang obligasyon ng gobyerno noong 2020.

Ayon kay Fernando, hawak din ng mga ahensya ang P53.2 bilyong guaranty/security deposits na 10% ng halaga ng kontrata na magagamit ng gobyerno kung hindi makasusunod sa kontrata ang supplier o kontraktor.

Ang hindi umano pagbabayad ng gobyerno ay nakadaragdag sa paghihirap ng sektor ng negosyo na lubhang naapektuhan ng mga lockdown at mabagal na pag-usad ng ekonomiya. (Billy Begas)