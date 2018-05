DPWH contractor ng gumuhong flyover kanselahin

HINDI lang dapat magpaliwanag at panagutin ang Department of Public Works and Highways (DPWH) at ang contractor ng gumuhong P350 milyong flyover project sa intersection ng Aguinaldo Highway at Daang Hari Road sa Imus, Cavite.

Iginiit ni ACT Teachers­ Party-list Rep. France Castro na kanselahin na rin ng DPWH ang kontrata nito sa contractor ng proyekto.

“Dapat panagutin ang contractor at ang opisyal ng DPWH. Dapat tinitiyak ng DPWH ang safety ng mga tao sa mga proyekto. Dapat siguruhin ng gobyerno na sinusunod ng contractor ang specs ng mga proyekto. I-cancel ang kontrata ng contractor,” ani Castro.

Nabatid na isang William Uy ang contractor ng proyekto na ka-joint venture ng JBL Builders pero hindi pa rin nagbibigay ng opisyal na pahayag ang mga nasabing kompanya hinggil sa insidente.

Batay sa DPWH, patu­loy pa ang isinasagawan­g imbestigasyon sa insidente bagama’t nauna nang inihayag ng kagawaran na ‘human error’ ang dahilan kung bakit gumuho ang flyover. ­