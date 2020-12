DPWH contractor kulong sa mga boga, bala

Arestado ang isang negosyante at umano’y contractor ng Department of Public Works and Highways (DPWH) dahil sa pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril sa Tacloban, Leyte noong nakaraang linggo.

Nabulaga si Henzon Ang Dela Rosa, nasa legal na edad, at umano’y kinatawan ng HD Golden Builders and Supplies , nang salakayin ng mga awtoridad ang kanyang tahanan sa Brgy. 79, Marasbaras, alas-dos Huwebes ng madaling-araw para isilbi ang search warrant na inisyu ni Judge Carlos Arguellen ng Baybay City Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Sec. 28 ng RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Magkasanib na isinagawa nina Tacloban City Police Office-Criminal Investigation Unit (TCPO-CIU) sa pamumuno ni P/Captain Winrich Laya at Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) head P/Major Francis Ducducan ang nasabing operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng iba’t ibang uri ng matataas na kalibre ng baril mula sa pag-iingat ni Dela Rosa.

Kabilang sa mga nakumpiskang baril mula kay Dela Rosa ang isang 5.56mm M4 assault rifle POF USA na may serial no. 148-50505050; dalawang 45 caliber pistol STI EXECUTIVE na may serial no 312576 at 075235; apat na 45 caliber magazine; dalawang 5.56mm M4 magazine; 56 na piraso ng 5.56mm M4 live ammunition; 19 piraso ng 45 caliber live ammunition at isang black bag receptacle.

Nabatid naman na ang naarestong suspek ay kaanak ng Northern Samar Sangguniang Panlalawigan Member na si Hazel Dela Rosa. (Mia Billones)