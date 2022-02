DoubleDragon sinuwapang parking sa Skysuites Tower

Pinagkakaitan umano ng parking space ng DoubleDragon Corp. ng bilyonaryong si Edgar “Injap” Sia ang mga bumili ng unit sa corporate tower ng Skysuites Tower sa EDSA corner Quezon Avenue kaya’t hindi magamit ng mga bumili ang kanilang unit.

Sa pahayag ng Worldwood Trading Corp. na bumili sa isang unit sa Skysuites Tower ng DD, ayaw silang bentahan ng DoubleDragon ng parking space sa buong building at ayaw din silang paupahin ng parking space kaya hindi sila makapag-opisina doon.

“The truth is, we as legitimate buyers in good faith cannot occupy the turned-over units simply because the developer, DoubleDragon does not want to either lease or sell parking lots in the entire building,” sabi ng Worldwood.

Ayon sa source ng Abante, fully paid na lahat ng mga bumili ng unit sa corporate center ng Skysuites at karamihan sa kanila ay tatlo o apat na taon nang fully paid ang mga units.

Reklamo ng source, matagal na silang bayad sa unit at naniningil pa ang DoubleDragon ng mga association dues kahit pa hindi sila mga magkapag-opisina sa building na walang parking.

Ang corporate office ng Skysuites ay may 26 palapag samantalang ang Residential Tower building nito ay may 39 palapag. May limang level basement parking ang development at may limang level na podium parking din.

Tinanong ng Abante ang kampo ni Sia sa isyu ng parking sa Skysuites ngunit wala pa itong pahayag as of press time.

Kinasuhan ng Worldwood ang DoubleDragon sa Human Settlements and Adjudication Commission nakaraang linggo dahil hindi nito nire-release ang titulo sa kanilang unit na nagkakahalagang P34 milyon at nabayaran na ng buo noon pang 2018. (Eileen Mencias)